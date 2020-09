Lüner Jungs: Stenzel mit Doppelpack

Von Bernd Janning

Lünen. Auch in der Fußball-Regionalliga rollt der Ball wieder. In der Gruppe West für Rot-Weiß Oberhausen bisher nur in Freundschaft. Zuletzt gab es gegen Borussia Mönchengladbach U23 II einen 3:1-Erfolg. Der Lünen Horstmarer Vincent Louis Stenzel erzielte die Führung und traf mit verwandeltem Elfmeter zum Endstand. Wussten sie, das Stenzel beim SV Preußen in Lünen (Foto) das Einmal-Eins des Fußballs lernte.

Um die ersten Punkte des ersten Spieltages ging es aber in den anderen Begegnungen. Meister SV Rödinghausen und 3.-Liga-Absteiger SC Preußen Münster trennten sich 1:1. Der Borker Jungstürmer Joel Grodowski lief bis zur 86. Minute für Münster auf.

Die U23 des 1.-Ligisten Borussia Dortmund um den Ex-Lüner David Solga als Co-Trainer brachte vom TSV Alemannia Aachen einen knappen 1:0-Sieg mit. Borussia ist jetzt Zweiter.

Den ersten Platz teilt sich der SV Lippstadt mit Fortuna Köln. Lippstadt um Ex-LSV-Coach Marc Woller als Coach gewannen beim VfB Homberg mit 2:0. Nicht zum Aufgebot des Siegers gehört der Ex-LSVer Johannes Zottl.

Top-Favorit Rot-Weiß Essen und Aufsteiger SC Wiedenbrück trennten sich 1:1. Für den Gast spielte der Lüner David Hüsing bis zur 59. Minute. Eine Minute länger dabei war auf Essener Seite der Lüner Felix Backszat. Der dritte Lüner in diesem Match, Sandro Plechaty, spielte für die Rot-Weißen durch.

In der Regionalliga Südwest wurden schon zwei Spieltage absolviert. Der TSV Steinbach Haiger verlor den Auftakt beim VfR Aalen 0:1. Der Lüner Philipp Hanke saß nur auf der Bank. Beim 5:1 über FC Astoria-Walldorf kam er nach 25. Minuten aufs Feld. Der TSV steht hinter Spitzenreiter SSV Ulm auf Rang zwei.