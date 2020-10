Lüner SV: Ein picke-packe volle Spielplan

Lünen. (Jan-) Wie viele andere Fußball-Vereine auch, wird der Lüner SV in den kommenden Wochen viel zu tun bekommen Nachhol-, „normalen“ Meisterschafts- und Pokalspiele stehen an. Der eh schon picke-packe volle Spielplan wird durch die Nachholspiele aufgebläht.

Die Westfalenliga-Erste und die Bezirksliga-Zweite sind mit jeweils drei Nachholbegegnungen dabei. Die C-Liga-Dritte und Vierte sitzen nur zweimal nach. Denn sie konnten am ersten Sonntag der Spielsperre im Kreis Unna noch auswärts in Dortmund spielen. Die Jugend hat keine Nachholspiele, da die Spielsperre in die Ferien fiel.

„Sonst wären wir richtig voll!“ so der für die Spieltagsplanung zuständige Torsten Hagendorn aus der LSV-Geschäftsführung. „Dazu kommen die „normalen“ Meisterschaftsspiele an den anderen Sonntagen sowie die Kreispokalspiele der ersten Mannschaften (Senioren und Jugend)

Nachholspiele:

Westfalenliga 1

Lüner SV - SV Rödinghausen Sa. 31.10.2020, 15:00 (heim)

GW Nottuln - Lüner SV Sa. 21.11.2020, 15:00 (auswärts)

Lüner SV - Delbrücker SC noch nicht terminiert

Bezirksliga 8

Lüner SV II - Geisecker SV So. 01. 11.2020, 18:00 (heim)

VfL Schwerte - Lüner SV II Mi Mi. 04.11.2020, 19:00 (auswärts)

Lüner SV II – Holzwickeder SC Do. 19.11.2020, 19:00 (heim)

Kreisliga C DO 4

Lüner SV III - Vikt. Kirchderne Do. 05.11.2020, 19:00 (heim)

SV Preußen II - Lüner SV III Mi. 11.11.2020, 19:30 (auswärts)

Kreisliga C DO 5

Lüner SV IV - RW Barop III Do. 12.11.2020, 19:00 (heim)

TuS Neuasseln III - Lüner SV IV noch nicht terminiert

A-Jugend normales Meisterschaftsspiel:

Lüner SV – Eving Selimiye Fr. 30.10.2020, 18:30 (heim)

Kreispokal: 14.11. in Hörder SC, 21.11. zuhause Brackel 06 (jeweils Sa. 17:00)

B-Jugend normales Meisterschaftsspiel:

Lüner SV – Ay Yildiz Derne Sa. 31.10.2020, 18:30 (heim)

Kreispokal: 11.11. (Mi., 18:30) in Brechten, 14.11. (Sa. 17:00) zuhause TuS Kruckel

Weitere Kreispokalspiele zu Hause:

D-Jugend – Huckarde, Di. 10.11., 17:30 Uhr

1. Mann. – SV Brackel, Mi. 09.12., 19:00 Uhr