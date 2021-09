Judo-Bezirksmeisterschaften der U 11, U 13 und U 15 in Holzwickede

Endlich geht es nach der Corona-Pause mit dem Wettkampfbetrieb weiter. Die Mädchen und Jungen des Lüner SV Judo zeigten sich bei den Bezirks-Titelkämpfen in Holzwickede bestens motiviert.

In der Altersklasse U 15 qualifizierte sich als einzige LSVerin Samantha Anders für die Westdeutsche Meisterschaft: Sie erreichte den 3. Platz bis 48 kg und feierte so ihren bisher größten Erfolg! Lynn Westerhoff verpasste hingegen die Quali und wurde 5. in der Gewichtsklasse bis 57 kg. Ebenfalls den 5. Rang erkämpfte Leonard Müller bis 60 kg. Sein Bruder Marlon wurde 7. bis 43 kg.

In der U 11 jubelte Sammy Guzy am lautesten: Bei seinem ersten Meisterschaftsstart erreichte er gleich den 3. Platz in der Kategorie bis 43 kg. Der Bezirk ist die höchste Ebene für diese Altersklasse. Weitere 5. Ränge gab es durch Yassin El Choubassi und Jonas Köpp in der Klasse bis 31 kg. Auch Noah Kirschbaum wurde 5. bis 40 kg.

Betreuerin Lena Wettemann freute sich über die gezeigten Leistungen ihrer Schützlinge.

Kevin Werchau startete in Herne bei den Westdeutschen Meisterschaften der U 18 bis 60 kg. Im ersten Kampf musste er gleich gegen den letztjährigen Deutschen Meister bis 55 kg antreten. Während des Duells verletzte sich Kevin, so dass er nicht weitermachen konnte. Bis dahin hatte es ausgeglichen gestanden.