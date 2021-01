Unsere heutigen Fotos erinnern an den Turner Herman Wenning sen., der in diesem Monat 105 Jahre alt geworden wäre.

Der Name Wenning ist eng mit dem TV Eintracht verknüpft, denn nicht nur Hermann Wenning sen. war im TV Eintracht aktiv, auch sein Bruder Heinrich, der lange den Posten des Oberturnwarts bekleidete und sein Sohn Hermann jun., der viele Jahre die Geschicke des Vereins als 1. Vorsitzender leitete, waren und sind dem Verein verbunden.

Das obere Foto wurde in den 30er Jahren auf der Brüstung der alten Turnhalle an der Achenbachschule (heute Profilschule) aufgenommen. Heute befindet sich hier der Neubau der Feuerwehr.

Hermann Wenning trat mit 14 Jahren in den TV Eintracht ein, nahm 1938 am Deutschen Turnfest in Breslau teil und gewann dort seine erste Siegermedaille. Nach dem 2. Weltkrieg wurde er Übungsleiter und leitete lange Zeit die Leistungsriege. 1979 wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Noch mit 70 Jahren turnte er am Barren und im Jahr 1987 war er noch beim Turnfest in Berlin dabei. Für seine Verdienste um den Turnsport wurde er unter anderem mit dem Ehrenbrief des Hellweg-Märkischen Turngaus und der Gau-Verdienstmedaille ausgezeichnet.

Hermann Wenning verstarb 1989 kurz nach dem 75-jährigen Vereinsjubiläum, bei dem er noch aktiv beteiligt war.

Die beiden anderen Fotos zeigen ihn an seinem 70. Geburtstag und belegen, dass Turnen fit und beweglich hält. Die beiden anderen Fotos wurden in der zweiten Turnhalle aufgenommen, die an der Friedhofstraße stand, auch sie wurde mittlerweile abgerissen.

Nähere Informationen zum TV Eintracht finden Sie auf der Homepage: tve-brambauer.