Die Kontrolle über ihren Wagen verlor eine 18-jährige Autofahrerin am Bachackerweg in Marl und prallte vor eine Straßenlaterne.

Der Unfall passierte am Dienstag gegen 15.30 Uhr, als die Autofahrerin aus Haltern am See auf dem Bchackerweg in Höhe einer Baustelle unterwegs war und aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.

Bei der Zusammenstoß mit der Laterne verletzte sich die 18-Jährige leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Bei dem Unfall entstand 1.250 Euro Sachschaden.