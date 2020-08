21-jähriger Kleinkraftradfahrer stürzt neben Rettungswagen auf der Marler Strasse

Am Dienstagnachmittag, gegen 16:40 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Recklinghäuser die Marler Straße in Richtung Innenstadt. Es näherte sich ein RTW. Andere Fahrzeuge fuhren zur Seite, um Platz zu machen. Trotz des Blaulichts und der Sirene, nahm der junge Mann den Rettungswagen vorerst nicht wahr und fuhr an den haltenden Autos vorbei. Als er den Rettungswagen bemerkte, erschrak er und stürzte mit seinem Kleinkraftrad. Er verletzte sich leicht und wurde durch den RTW vor Ort medizinisch versorgt.