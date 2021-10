48 Jahre alten Mann aus Marl an Schlägerei beteiligt?

Zu einem Einsatz mit mehreren streitenden Personen und Verletzten ist die Polizei am Sonntag, 24. Oktober 2021, in Schalke gerufen worden. Am Schalker Markt war gegen 3.30 Uhr ein Streit zwischen sieben beteiligten Männern und Frauen eskaliert, der in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Ein verletzter 49-Jähriger aus Gelsenkirchen und eine 37 Jahre alte verletzte Gelsenkirchenerin wurden zur medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den 49-Jährigen sowie einen 20-Jährigen aus Essen und 48 Jahre alten Mann aus Marl ein. Die Ermittlungen dauern an.