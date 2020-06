A 2 war nach Verkehrsunfällen gesperrt

Nach mehreren Verkehrsunfällen im Bereich Hamm war die A 2 in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt.

Ersten Erkenntnissen zufolge ereigneten sich zwischen den Anschlussstellen Hamm-Uentrop und Hamm am Freitagmorgen (26. Juni) gegen 6.30 Uhr mindestens zwei Unfälle. An einem war unter anderem ein Motorradfahrer beteiligt.

Bei einem weiteren Zusammenstoß geriet ein Auto den ersten Informationen zufolge ins Schleudern, prallte mehrfach gegen die Leitplanke und schließlich auch noch gegen das Heck eines Lkw. Die Person im Auto wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist angefordert.

Die Hauptfahrbahn der A 2 war gesperrt. Der Verkehr lief teilweise über die Raststätte "Rhynern".

Seit 9.35 Uhr ist die Fahrbahn in Richtung Dortmund nun wieder frei. Um 8.25 Uhr waren bereits der rechte und der Standstreifen wieder befahrbar.

Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, den Verkehrsfunk zu verfolgen und die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Bitte bilden Sie eine Rettungsgasse und halten Sie diese für nachfolgende Einsatzfahrzeuge offen.