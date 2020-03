Appell des Polizeipräsidiums Recklinghausen: Bitte bleiben Sie für uns zu Hause!

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wir befinden uns in einer Ausnahmesituation. Sie können sicher sein: Wir bleiben für Sie da! Und auch wir appellieren an Sie: Bitte bleiben Sie für uns zu Hause!

Ausbreitung des Corona-Virus eindämmen

Die erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Leben sind notwendig, um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen und dadurch Menschenleben zu schützen. Viele von Ihnen haben verständlicherweise Fragen. Was ist in der gegenwärtigen Situation möglich und erlaubt - und was nicht? Damit Sie möglichst rasch Antworten erhalten, ist es wichtig, dass Sie sich an die richtigen Stellen wenden. Über die Nummer 110 melden Sie Notfälle, die umgehend ein polizeiliches Einschreiten erfordern: beispielsweise Unfälle oder Straftaten. Wenn Sie uns Hinweise geben wollen oder Fragen zu polizeilichen Angelegenheiten haben, wählen Sie die 0800 2361 111 - und lassen Sie sich mit den zuständigen Dienststellen verbinden.

Darüber hinaus stehen Ihnen auch Informationsquellen des Kreises und der Städte in Form von Internetpräsenz und Hotline für fachliche Fragen rund um das Thema Pandemie zur Verfügung. In dieser Krisenzeit arbeiten Stadtverwaltungen, Polizei und andere Behörden selbstverständlich eng zusammen, um Aufgaben effizient zu meistern. Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe.