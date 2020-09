Auffahrunfall auf der A 43

Um 17:38 Uhr am 3.9. meldete die Polizei in der Leitstelle der Feuerwehr Bochum, kurz vor der Abfahrt Bochum Riemke, einen Verkehrsunfall zwischen drei Pkw und einem Kleintransporter. Umgehend wurden Einsatzkräfte der Hauptfeuer- und Rettungswache III sowie der Rettungswache 7 alarmiert.

Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen stellte sich heraus, dass der Kleintransporter und einer der drei Pkw durch den Unfall schwer beschädigt waren. Einklemmt war jedoch niemand. Nach einer ersten Sichtung durch den anwesenden Notarzt musste der Fahrer aus dem Kleintransporter mit einem speziellen Haltesystem (Kett-System) aus dem Fahrzeug gehoben werden. Alle anderen Beteiligten konnten die Fahrzeuge eigenständig verlassen. Nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort wurden insgesamt vier Patienten in umliegende Krankenhäuser transportiert. Auch ein Hund wurde durch den Unfall verletzt. Dieser wurde für eine medizinische Behandlung in eine Tierarztpraxis transportiert.

Anschließend wurden die Batterien abgeklemmt und auslaufende Betriebsstoffe abgestreut. Insgesamt waren von Feuerwehr und Rettungsdienst 16 Einsatzkräfte vor Ort. Während des gesamten Einsatzes war die Fahrbahn in Richtung Münster durch die Polizei gesperrt.

