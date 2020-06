Autofahrer finden schwerverletzen Mann, Notärztin konnte nur noch den Tod feststellen

Am späten Montagabend (8. Juni, ab 23.35 Uhr) bemerkten Autofahrer eine auf der Twentmannstraße in Essen reglos, liegende Person. Sofort stoppte ein Fahrzeugführer in Höhe der Hausnummer 48 und des gegenüberliegenden Pumpwerkes und versuchte, dem schwerverletzten Mann zu helfen. Weitere hinzukommende Zeugen alarmierten den Rettungsdienst und die Polizei. Die Notärztin konnte kurz darauf nur noch den Tod des 64 Jahre alten Esseners feststellen.

Das beauftragte Verkehrsunfallteam hat eine Ermittlungskommission (EK) eingerichtet, dessen Beamte die zahlreichen Spuren, Ermittlungsergebnisse und Zeugenhinweise auswerten. Der Leiter der Kommission, Polizeihauptkommissar Werner Burdack konnte weitere wichtige Details zum Unfallgeschehen mitteilen. Mit großer Wahrscheinlichkeit überrollte ein Kraftfahrzeug den am Boden liegenden Fußgänger. Das Unfallfahrzeug, bei dem es sich um einen Kleinwagen, evtl. VW-Golf handeln könnte, wurde dabei vermutlich nicht beschädigt. Ob der 64-Jährige möglicherweise zuvor auf dem Gehweg stolperte und auf die danebenliegende Fahrbahn schlug, versuchen die Ermittler zu klären. Unterstützt werden sie durch die eingesetzte 3D Lasertechnik, mit der die Ermittler ein detailgetreues Bild der Unfallstelle gefertigt haben.

Die Polizei Essen bittet weiter dringend um Unterstützung möglicher Zeugen. Auch der Fahrzeugführer, der mit der Lichthupe den entgegenkommenden Verkehr warnte, hat sich noch nicht gemeldet. Wichtig sind auch Zeugen, die zuvor über die dunkle Twentmannstraße fuhren und an der Unfallstelle keine Feststellungen machten, oder den angefahrenen Mann nicht erkennen konnten und lediglich als mögliches Hindernis wahrnahmen und umfuhren.