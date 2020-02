Autofahrer schlug Fußgänger mit einem Radkreuz auf den Rücken in Gelsenkirchen-Buer

Am Samstag, 29.02.2020 gegen 02:40 Uhr geriet ein 19jähriger Autofahrer mit einem 20jährigen Fußgänger in Streit, als dieser mit einem Bekannten an der Kreuzung Horster Straße/Düppelstraße stand. Nachdem der Fahrzeugführer den späteren Geschädigten aus dem Auto heraus ansprach und provozierte, kamen zwei weitere Personen, augenscheinlich Bekannte des Fahrzeugführers fußläufig hinzu und trennten die beiden an der Ampel stehenden Fußgänger räumlich voneinander. Im Anschluss verließ der Fahrzeugführer seinen Pkw und schlug dem 20jährigen Fußgänger mit einem Radkreuz auf den Rücken. Im Anschluss fuhr der Autofahrer mit dem Pkw davon, die beiden später hinzu gekommenen männlichen Personen verließen die Örtlichkeit zu Fuß.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten der Pkw und der dazugehörige Fahrzeugführer angetroffen werden. Dieser musste, nach erfolgter Sachverhaltsklärung, aufgrund seines Verhaltens in Gewahrsam genommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige vorgelegt.