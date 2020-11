Coronakrise: ﻿Inzidenzzahlen im Regierungsbezirk am Sonntag

Von Samstag auf Sonntag (15. November) sind die Inzidenzzahlen im Regierungsbezirk Münster teils weiter ansteigend, in den Kreisen Steinfurt, Recklinghausen und in den Städten Münster und Gelsenkirchen jedoch sinkend. Die Inzidenzzahl im Kreis Coesfeld ist gleichbleibend. Laut LZG NRW (Stand: 15. November, 0 Uhr) ergibt sich heute folgendes Bild (Zahlen des Vortags in Klammern):

Stadt Bottrop: 181,2 (178,6)

Kreis Borken: 178,8 (160,8)

Kreis Coesfeld: 68,9 (68,9)

Stadt Gelsenkirchen: 140,6 (156,4)

Stadt Münster: 70,4 (83,1)

Kreis Recklinghausen: 188,2 (198,0)

Kreis Steinfurt: 126,5 (132,1)

Kreis Warendorf: 177,8 (173,8)