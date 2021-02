Einbruch in KITA in Marl Hamm

Unbekannte Täter öffneten in der Nacht zu Dienstag gewaltsam den hinteren Eingang einer Kindertagesstätte an der Tannenstraße. Die Räume wurden nach Beute durchsucht. Die Täter nahmen zwar Getränke und Handtücher mit, hinterließen die Beute aber in der Nähe des Gebäudes. Sie flüchteten in unbekannte Richtung.

An der Rappaportstraße brachen Unbekannte zwischen Montagnachmittag und Mittwochvormittag in eine Garage ein. Hier schlugen sie die Scheibe an der Beifahrerseite eines Hyundai ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.