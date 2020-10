Ein verletzter Autofahrer und 40.000 Euro Schaden, so die Bilanz eines Unfalls auf der Dortmunder Straße in Datteln.



Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 52-jähriger Autofahrer aus Oer-Erkenschwick am Montagabend gegen 20.20 Uhr in Richtung Horneburg unterwegs. Im Bereich der Fuhlenstraße kam er plötzlich von der Fahrbahn ab, geriet in den Gegenverkehr, touchierte dabei eine 18-jährige Autofahrerin aus Lünen, prallte dann gegen einen Verteilerkasten einer Ampel und kam schließlich an einer Garagenwand zum Stehen.

Der Fahrer wurde nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto, das teilweise im Graben lag, musste abgeschleppt werden.