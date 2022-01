Fahren ohne Fahrerlaubnis - Fahrer versuchte zu flüchten

Autofahrer wollte sich am Donnerstag, 27. Januar 2021, einer Verkehrskontrolle entziehen, weil er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis waren. Bei einer Geschwindigkeitsmessung auf der Willy-Brandt-Allee in Gelsenkirchen wurden die Beamten auf einen Ford Focus aufmerksam, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Als die Polizisten auf die Fahrbahn traten, um den Wagen anzuhalten, gab dieser Gas und flüchtete. Eine weitere Streifenwagenbesatzung folgte dem Ford, der bei seiner Flucht an der Kreuzung Adenauerallee / Emscherstraße auch eine rote Ampel missachtete.





Mit vorgehaltener Schusswaffe aufgefordert

Schließlich konnten die Einsatzkräfte den Wagen auf der Ulrichstraße anhalten. Der Aufforderung, den Motor abzustellen, kam der Fahrer nicht nach. Stattdessen rollte er auf einen Polizisten, der vor dem Fahrzeug stand, langsam zu. Mit vorgehaltener Schusswaffe wurde der Mann daraufhin erneut mehrfach aufgefordert den Motor abzustellen, seine Hände zu zeigen und auszusteigen, was er dann auch tat. Der 53 Jahre alte Mann aus Essen gab anschließend an, dass er keine Fahrerlaubnis habe, dass er das Auto einer ihm bekannten Person ohne deren Wissen fahren würde und dass er am Vortag berauschende Mittel konsumiert habe. Der Essener wurde daraufhin für die Entnahme von Blutproben durch einen Arzt mit zur Wache genommen. Das Auto wurde zur Eigentumssicherung beschlagnahmt.