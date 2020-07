Ein dubioser Unfall beschäftigt die Marler Polizei. Denn heute zwischen Mitternacht und 7.30 Uhr wurde in der Mühlenstraße ein silberner Dacia Duster abgestellt. Das Kuriose: Das Auto hat einen massiven Unfallschaden.

Ein Anwohner hatte das Auto bemerkt. Unklar ist, wo das Fahrzeug in einen Unfall verwickelt war und wer gefahren ist. Die weiteren Ermittlungen laufen. Am Dacia entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro.

Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.