Fahrerflucht in Marl Hüls

Am Marktplatz in Hüls verursachte ein unbekannter Autofahrer einen Schaden von etwa 2.000 Euro an einem geparkten Opel Astra (grün) und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Unfallflucht ereignete sich am Montag, zwischen 13.55 Uhr und 18 Uhr. Hinweise zum unbekannten Fahrer liegen bisher nicht vor.