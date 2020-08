Bei der Firma Alba hat's erneut gebrannt. Wie Alexandra Boy, die Leiterin Kommunikation Chemiepark Marl erklärt, brannte es heute Nacht in einem Lager in der Leichtverpackungssortieranlage.



Im Umfeld war Brandgeruch wahrnehmbar. Die Werkfeuerwehr hat den Brand gelöscht, die Maßnahmen sind jetzt beendet. Die Feuerwehr der Stadt Marl wurde zusätzlich zur Unterstützung alarmiert. Die Stadt Marl informierte die Bevölkerung in den umliegenden Siedlungen (Zollvereinsiedlung, Blumensiedlung, Bereitschaftssiedlung) mit Lautsprecherwagen zur aktuellen Situation.

Durch den Brand bestand zu keiner Zeit Gefahr für die Bevölkerung. Aufgrund der andauernden Nachlöscharbeiten kann es weiterhin zu Geruchsbelästigungen kommen, auch zum klassischen Müllgeruch.