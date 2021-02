Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Schnee- oder Eisball von Brücke geschleudert?

Eine 36jährige PKW-Fahrerin bemerkte in der letzten Nacht gegen 0:50 Uhr beim Unterfahren einer Brücke in der Schüngelbergstraße in Gelsenkirchen einen heftigen Schlag gegen die Windschutzscheibe ihres Pkw. Der Aufprall war so heftig, dass Splitter der Scheibe ins Fahrzeuginnere fielen. Die Fahrzeugführerin wurde dabei leicht verletzt. Die Fahrerin konnte nicht erkennen, was die Scheibe beschädigte. Ein von der Brücke selbständig gelöstes Eisstück ist aber eher unwahrscheinlich. Auf der Brücke waren viele Fußabdrücke zu erkennen. Insbesondere im Bereich des Brückengeländers war teilweise der Schnee schon abgetragen, sodass davon ausgegangen wird, dass ein Schnee- oder Eisball die Windschutzscheibe beschädigt hat.