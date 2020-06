In der kommenden Woche von Montag, 15. Juni, bis Samstag, 20. Juni, wird in Marl an folgenden Orten geblitzt:

Montag (15.06.): Bachackerweg, Loekampstr., Merkelheider Weg, Silvertstr., Halterner Str., Zur Freiheit

Dienstag (16.06.): Georg-Herwegh-Str., Josefstr., Max-Reger-Str., Ovelheider Weg, Nonnenbusch, Neulandstr., Schulstr.

Mittwoch (17.06.): Breite Str., Glatzer Str., Hertener Str., Riegestr., Im Breil

Donnerstag (18.06.): Brassertstr., Goethestr., Hervester Str., Schachtstr., Herzlia-Allee

Freitag (19.06.): Bergstr., Breddenkampstr., Emslandstr., Freerbruchstr., Kinderheimstr., Lipper Weg, Otto-Hue-Str.

Samstag (20.06.): Auf dem Acker, Triftstr., Alte Str., Lippramsdorfer

Weitere nicht angekündigte Messungen sind möglich.