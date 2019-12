In der Abfahrt der A 43 zu schnell, 23-Jähriger schwer verletzt

Ein 23-Jähriger verletzte sich am Mittwochmorgen (18.12., 5.40 Uhr) auf der Autobahn 43 schwer, als er in der Anschlußstelle Dülmen mit seinem Ford von der Straße abkam. Der Mann aus Coesfeld war in Richtung Wuppertal unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen war der 23-Jährige in der Abfahrt zu schnell und rutschte in den Grünstreifen. Der Wagen driftete unkontroliert über die Auffahrt zur Autobahn und kam erst an einem Erdwall zum Stehen. Rettungskräfte brachten den 23-Jährigen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Auffahrt in Richtung Wuppertal musste für etwa eine Stunde gesperrt werden.