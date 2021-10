Innerhalb weniger Stunden kam es auf der A 45 zu mehreren schweren Verkehrsunfällen

Am Donnerstag (21.10.2021) kam es auf der A 45 in Fahrtrichtung Frankfurt zu einer Reihe von Verkehrsunfällen. Bei den Unfällen wurden zwei Personen schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war ein 42-Jähriger aus Siegen um 13.27 Uhr auf der A 45 unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Burbach befand sich auf dem Seitenstreifen ein Pannenfahrzeug. Ein 37-jähriger Kreuztaler bemerkte technische Probleme an seinem Sattelzug und hielt an. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der 42-Jährigen auf den Auflieger des Pannenfahrzeuges auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des Siegeners komplett zerstört.

Ein Rettungswagen brachte den 42-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 15.000 Euro.

Auffahrunfall

Gegen 14.52 Uhr ereignete sich erneut ein schwerer Verkehrsunfall auf der A 45 in Fahrtrichtung Frankfurt. Ein 42-jähriger Lüdenscheider übersah offensichtlich kurz vor der Anschlussstelle Lüdenscheid-Nord den stockenden Verkehr und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er kollidierte mit dem Sattelzug eines 64-Jährigen und verletzte sich dabei schwer. Der Fahrer aus Eutin blieb unverletzt.

Der 42-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde zwischen Hagen-Süd und Lüdenscheid-Nord der mittlere- und rechte Fahrstreifen ab 15 Uhr gesperrt. Gegen 16.30 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben.

Es entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro.

Durch die Sperrung kam es im Baustellenbereich zu einem Rückstau. In dem Rückstau ereigneten sich kurz nacheinander erneut zwei Verkehrsunfälle. Dabei wurde niemand verletzt.