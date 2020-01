LKW fährt in Mittelleitplanke auf der A 1

Am Mittwochnachmittag um 13:22 Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Köln alarmiert. Einsatzstichwort auf dem digitalem Meldeempfänger lautete "TH_PERSON_KLEMMT - VU - mit LKW - LKW in Mittelleitplanke - Meldung über POL". Ein LKW war Aufgrund unbekannter Ursache mit der Mittelleitplanke kollidiert.



Der Einsatzort lag ca. 3 km vor der Ausfahrt Hamm / Bergkamen. Der LKW riss auf eine Länge von ca. 100m die Mittelleitplanke nieder, jedoch geriet er glücklicherweise nicht in den Gegenverkehr der Fahrtrichtung Bremen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr betreute der Rettungsdienst aus Werne bereits den unverletzten LKW Fahrer.

Aufgrund des Einsatzstichwortes wurden diverse Rettungsmittel zur Einsatzstelle geordert. Da Motoröl, Erdreich und Trümmerteile auch die Fahrrichtung Bremen verschmutzte, wurde zusätzlich die Löschgruppe Rünthe der Freiwilligen Feuerwehr Bergkamen nachalarmiert. Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr Werne beliefen sich den Brandschutz des LKW sicher zu stellen und auslaufende wasserverunreinigende Medien zu binden. Ebenfalls wurde die Einsatzstelle zum Schutz der eingesetzten Kräfte gegen den Verkehr abgesichert. Für die Aufnahme des Bindemittels wurde ein Fachfirma zur Einsatzstelle beordert.

A1 gesperrt

Für die Dauer der Bergungs- und Säuberungsarbeiten wurde die A1 in Fahrtrichtung Köln voll gesperrt. Die Vollsperrung der BAB 1 ab der Anschlussstelle Hamm - Bockum / Werne sicherte die Autobahnmeisterei (Straßen NRW) ab. Die Verkehrsteilnehmer zwischen der Sperrung und dem Unfallort wurden im späteren Verlauf über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei geführt. Ebenfalls war der Linke Fahrstreifen in Fahrtrichtung Bremen gesperrt. Hier konnten die Verkehrsteilnehmer über die rechte Spur und den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeifahren. Im Einsatz waren fünf Fahrzeuge [1-KDOW1, 1-ELW1, 1-TLF3000-1, 1-RW-1, 1-HLF20-1] und 19 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Werne, zwei RTW und ein Notarzt sowie drei Streifenwagen der Autobahnpolizei Münster, sowie ein Bergungsunternehmen. Einsatzende für die Feuerwehr konnte der Leitstelle gegen 15:15Uhr gemeldet werden.