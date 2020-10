Mann am Busbahnhof in Buer mit Flasche geschlagen

Am Mittwoch, 21. Oktober 2020, wurde ein 29-jähriger Gelsenkirchener mit einer Flasche geschlagen und verletzt . Der 29-Jährige hielt sich um 22.55 Uhr am Busbahnhof in Buer auf, als er mit einem Unbekannten und einer weiteren, männlichen Person in einen verbalen Streit geriet. Als der Gelsenkirchener sich wegdrehte, um die Örtlichkeit zu verlassen, schlug ihn der Unbekannte mit einer Flasche und verletzte ihn.

Anschließend flüchtete mit seinem Begleiter in unbekannte Richtung. Ein Rettungswagen brachte den 29-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Unbekannte ist circa 15 bis 20 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und schlank. Er trug eine schwarze Baseball-Kappe, Jeans und eine Trainingsjacke ohne Kapuze. Sein Begleiter ist ebenfalls circa 15 bis 20 Jahre alt und war dunkel gekleidet.