Marl: Gartenmöbel gestohlen und versuchter Einbruch in Kita

Auf der Zechenstraße sind in der Nacht auf Dienstag unbekannte Täter bei einem Einrichtungshaus eingebrochen. Die Täter nahmen aus dem Außenbereich, der mit Bauzäunen abgesichert war, mehrere Gartenmöbel (Lounge-Sets und Relax-Sessel) mit. Der Zaun wurde zuvor gewaltsam geöffnet.

Einbruch in eine Kita

Auf der Rappaportstraße hat es in der Nacht auf Dienstag einen versuchten Einbruch in eine Kita gegeben. Die unbekannten Täter machten sich an zwei Terrassentüren zu schaffen. Als der Alarm gegen 1.40 Uhr losging, flüchteten die Täter - ohne ins Gebäude gekommen zu sein. Gestohlen wurde dementsprechend auch nichts.