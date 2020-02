Mit geklauten Toyota unter Drogen über die A 44 und A 43 geflüchtet

Er war nicht nur zu schnell... Gemeint ist der Toyota Fahrer, der gestern Nachmittag (30. Januar) Polizeibeamten in einem Provida Fahrzeug auf der A 44 in Fahrtrichtung Bochum aufgefallen war. Um kurz vor 15 Uhr stellten die Polizeibeamten fest, dass der Autofahrer anstelle der erlaubten 80 km/h mit 130 km/h unterwegs war. Zur Kontrolle wollten sie den Fahrer im Autobahnkreuz Bochum-Witten anhalten. Der Mann am Lenkrad wollte aber offenbar nicht angehalten und kontrolliert werden - er gab Gas und flüchtete auf der A 43 bis zur Anschlussstelle Bochum-Laer und dann ins Stadtgebiet Bochum. Unter Missachtung sämtlicher Verkehrsregeln - glücklicherweise ohne, dass andere Verkehrsteilnehmer zu Schaden kamen - landete er schließlich in einer Sackgasse. Hier stellten ihn die Polizeibeamten.

keinen Führerschein und Pkw gestohlen

Bei der Kontrolle des 37-jährigen Bochumers zeigte sich der Mann auch nach der Belehrung als Verdächtiger einer Straftat sehr redselig. Er gab sofort an, keinen Führerschein zu haben und dass der Pkw gestohlen sei. Er selber habe ihn sich von einem Bekannten geliehen. Außerdem habe er Amphetamine konsumiert und kurz vor der Kontrolle zwei Kräuterliköre zu sich genommen. Seine 38-jährige Beifahrerin aus Bochum - die sich lediglich mit einem abgelaufenen Ersatzdokument ausweisen konnte - bestätigte die Angaben des Fahrers und zeigte den Beamten die fast geleerte Verpackung des Kräuterlikörs, aus dem zwei Fläschchen fehlten. Danach verlangte er einen Anwalt. Doch auch die Rechtsberatung hielt ihn nicht davon ab, sich weiterhin umfassend zu äußern.

Kennzeichen falsch

Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass der Toyota und die Kennzeichen nicht zueinander gehören und vor einiger Zeit als gestohlen gemeldet worden waren.

Es folgte die Sicherstellung des Autos und der Kennzeichen. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamine und bekräftigte die Angaben des Fahrers, die er zuvor gemacht hatte. Ein Arzt entnahm ihm in einer Polizeiwache drei Blutproben zur Feststellung von Alkohol und Drogen. Von dem Auto fertigten die Polizeibeamten zudem Fotos, da der Toyota auf der Flucht gegen einen Bordstein gelenkt worden war und Beschädigungen aufwies.

Die Ermittlungen wegen Kfz- und Kennzeichendiebstahls, Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Verstoßes gegen das Kraftfahrtsteuergesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verdacht der Verkehrsunfallflucht und des Geschwindigkeitsverstoßes dauern an.