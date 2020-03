In einem Mehrfamilienhaus in Marl kam es am Samstag, gegen 10.30 Uhr, zu einem verbalen und körperlichen Streit zwischen zwei männlichen Nachbarn.

Bei der Auseinandersetzung wurde der 44 Jahre alte Mann von dem 22-jährigen Nachbarn mit einem gefährlichen Werkzeug schwer verletzt. Gegen den 22-jährigen Marler liegt nun ein Untersuchungshaftbefehl vor.