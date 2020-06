Neun Verletzte nach schweren Verkehrsunfall

Die Feuerwehr Bottrop wurde am Samstag Abend um 18:33 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zum Alten Postweg in Bottrop alarmiert. Im Bereich Hiesfelder Straße waren zwei PKW kollidiert. Ein Fahrzeug blieb nach dem Unfall auf dem Dach liegen. Bei dem Aufprall wurden neun Personen verletzt. Drei von ihnen schwer.

Es wurden keine Personen eingeklemmt. Alle Patienten mussten in Krankenhäuser transportiert werden. Dazu wurden eine große Anzahl an Rettungsmitteln gebraucht. Dazu wurde von der Berufsfeuerwehr Oberhausen eine sogenannte Ü-Manv-S Komponente alarmiert. (Eine festgelegte Anzahl an Rettungsmittel aus dem Regelrettungsdiesnst die sofort zur anfordernden Stadt ausrücken) Weiter wurde ein Rettungshubschrauber, Christoph 9 aus Duisburg, alarmiert. Alle Patienten wurden Bodengebunden in die umliegenden Krankenhäuser transportiert. Die Einsatzstelle war für die Dauer der Rettungsarbeiten voll gesperrt. Die Berufsfeuerwehr Bottrop war mit dem Hilfeleistungszug, der Ortswehr Kirchhellen, drei Rettungswagen, einem Krankentransportwagen zwei Notärzten sowie dem leitenden Notarzt vor Ort. Unterstützt wurden die Kollegen vor Ort von der Berufsfeuerwehr Oberhausen mit einem Notarzt zwei Rettungswagen sowie einem Krankentransportwagen. Die Ortswehr Altstadt stellte für die Dauer des Einsatzes den Grundschutz an der Hauptwache sicher. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.