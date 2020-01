NGOs verleihen die „Goldene Klobürste“ an Vattenfall und Uniper

Mit der Verleihung des Negativpreises der „Goldenen Klobürste“ haben

handels-, umwelt- und energiepolitische Organisationen am Dienstag

in Berlin gegen die Energiekonzerne Vattenfall und Uniper protestiert.

Die Aktion fand vor den Türen des Handelsblatt-Energie-Gipfels statt,

an dem Vattenfall-CEO Magnus Hall sowie Uniper-Vorstandsvorsitzender

Andreas Schierenbeck als Referententeilnahmen. Da sie der Einladung

zur Preisverleihung nicht nachkamen, führten etwa 20 Aktivist*innen

eine mit Sprechgesang begleitete symbolische Verleihung vor dem

Hotel durch.



Kohleausstieg



Der deutsche-finnische Konzern Uniper hat angedroht, die Niederlande vor

einem internationalen Schiedsgericht zu verklagen, sofern sie den

Kohleausstieg wie geplant umsetzen. Dann müsste auch das 2016 eröffnete

Uniper-Kohlekraftwerk bis spätestens 2030 abgeschaltet werden.

Rechtliche Basis für die Klage ist der Vertrag über die Energiecharta.

Sonderklagerechte für Konzerne

Hanni Gramann (Attac): „Dass Konzerne weiterhin in den Klimakiller Kohle

investieren und die Kosten für den Kohleausstieg sowie horrende

Entschädigungszahlungen dann von Steuerzahlern einkassieren wollen, ist

ein Skandal! Die Bundesregierung muss schnellstmöglich aus dem

Energiecharta-Vertrag austreten und auch alle anderen Abkommen kündigen,

die ähnliche Sonderklagerechte für Konzerne beinhalten! Zudem darf sie

nicht zulassen, dass mit Datteln IV ein weiteres Uniper-Kohlekraftwerk

noch in diesem Jahr in Betrieb geht.“

Goldenen Klobürste

Der zweite Preisträger der „Goldenen Klobürste“ war Vattenfall. Vor

einem internationalen Schiedsgericht fordert der Energiekonzern derzeit

insgesamt über sechs Milliarden Euro Entschädigung für den Atomausstieg,

den Deutschland 2011 beschlossen hat.

Greenpeace

Jürgen Knirsch (Greenpeace): „Allein für die Gerichtskosten in diesem

Verfahren hat die Bundesrepublik bereits 18,6 Millionen Euro ausgegeben,

weitere 2,5 Millionen Euro sind für dieses Jahr eingeplant. Derartige

Summen für die Abwehr von Konzernklagen auszugeben, statt für dringend

notwendige Aufgaben wie den Kampf gegen den Klimawandel, ist völlig

abwegig! Zudem wirken diese absurden Summen als Abschreckung auf andere

Staaten, die möglichweise gar keine Entscheidungen gegen

Konzerninteressen mehr treffen werden.“

Menschenrechte schützen – Konzernklagen stoppen!

Der Negativpreis „Goldene Klobürste“ wurde entwickelt, um die Kampagne

„Menschenrechte schützen – Konzernklagen stoppen!“ zu unterstützen. Die

Klobürste symbolisiert die Forderung, Konzerne für Verstöße gegen

Menschenrechte und Umweltschutz zur Verantwortung zu ziehen, statt ihre

Rechte auszuweiten und ihnen Sonderklagerechte vor internationalen

Schiedsgerichten zu gewähren. Für den Preis nominiert wurden

Unternehmen, die sich durch besonders schlechtes Verhalten gegenüber der

Bevölkerung, dem Klima- oder Umweltschutz ausgezeichnet haben.

Die Aktion wurde durchgeführt von Attac, BUND, Greenpeace, NaturFreunde,

dem Netzwerk Gerechter Welthandel, dem Plenum des Berliner

Energietisches und PowerShift e.V..