Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall mit Hund in Buer schwer verletzt

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 22. Oktober 2020, auf der Adenauerallee machen können. Ein 37-jähriger Gelsenkirchener war dort zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr unterwegs. Unter der Unterführung der Autobahn A2 kam ein nicht angeleinter Hund unvermittelt auf ihn zugelaufen. Der Gelsenkirchener stürzte und verletzte sich schwer.

Der Halter des Hundes entfernte sich mit dem Hund in unbekannte Richtung, der Gelsenkirchener setzte seine Fahrt zunächst fort. Kurze Zeit später musste er sich aufgrund seiner erlittenen Verletzungen in ärztliche Behandlung begeben. Ein Rettungswagen brachte den 37-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Der beteiligte Hundehalter wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden, um den Sachverhalt zu klären.