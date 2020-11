Pkw-Fahrer stirbt am Unfallort-Schwerer Verkehrsunfall auf der A 1

Am Abend des , 13.11.2020, um 21:33 Uhr kam es auf der A 1, Richtungsfahrbahn Köln zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Person wurde tödlich verletzt. Ein 37-jähriger Mann aus Hagen befuhr die A 1 in Richtung Köln. Zwischen den Autobahnanschlussstellen Volmarstein und Gevelsberg überholte er auf der linken Spur ein Fahrzeug. Während des Überholvorganges verlor er aus derzeit nicht geklärten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Auto schleuderte gegen das Heck eines Sattelaufliegers, prallte gegen die Schutzplanke und kam auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stillstand.

Der Fahrer eines nachfolgenden Lkw, 58 Jahre aus Melsungen, versuchte an der Unfallstelle vorbeizufahren. Beim Ausweichmanöver streifte er jedoch einen auf dem mittleren Fahrsteifen fahrenden Pkw Renault eines 64-jährigen Mannes aus Sprockhövel, bevor er den zuvor verunfallten und quer zur Fahrtrichtung stehenden Pkw erfasste. Ebenso nicht ausweichen konnte ein nachfolgender 32-jähriger Mann aus Herne, der mit herumfliegenden Trümmerteilen kollidierte.

Der 37-jährige Unfallbeteiligte erlitt tödliche Verletzungen. Die anderen Beteiligten verblieben unverletzt.

Die Fahrtrichtung Köln wurde temporär komplett gesperrt.

Es entstand ein Sachschaden von circa 19.000 Euro.