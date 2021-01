Alles was nicht niet- und nagelfest ist, scheint Diebe zu interessieren. Wie auf einem Park & Ride Parkplatz an der Dortmunder Straße in Recklinghausen.

Dort hat es einen ungewöhnlicheren Diebstahl gegeben. Aus einem geparkten 3er BMW wurde zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag die Autobatterie gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen.