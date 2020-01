Räuberische Erpressung mt Messer in Buer

Ein 27-jähriger Gelsenkirchener ist am Donnerstagabend, 23. Januar 2020, vorläufig festgenommen worden. Er hatte gegen 21 Uhr auf der Sedanstraße in Gelsenkirchen-Buer einen 21-jährigen Gelsenkirchener nach verbalen Streitigkeiten und einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Als die alarmierten Polizeibeamten am Tatort eintrafen, versuchte der Täter zunächst zu fliehen. Er konnte aber festgehalten und fixiert werden. Das Messer wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.