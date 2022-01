Raub am Hauptbahnhof - Rettungswagenbesatzung verfolgt Täter

Nach dem Raub eines Smartphones am Freitag, 7. Januar, am Westausgang des Hauptbahnhofs Hamm konnte ein Täter durch eine Rettungswagenbesatzung gestellt werden. Gegen 21.30 Uhr geriet zunächst ein 14-Jähriger aus Münster im Bahnhof mit einer Gruppe von fünf Jugendlichen in Streit. Als sein 15-jähriger Freund, ebenfalls aus Münster, ihm zu Hilfe eilte, wurde auch er körperlich attackiert. Anschließend entwendeten die Täter ein Smartphone und flüchteten.





Rettungswagenbesatzung konnte einen Täter stellen

Eine Rettungswagenbesatzung nahm die Verfolgung auf und konnte einen Täter im Nahbereich stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die anderen Täter können nur wie folgt beschrieben werden: männlich, südosteuropäisches Erscheinungsbild, 14 bis 18 Jahre alt, schwarze Kleidung mit Kapuze und zwei der Täter trugen ein Käppi. Die beiden Jugendlichen wurden durch die Schläge und Tritte verletzt und mittels Rettungswagen in die Kinderklinik gebracht.