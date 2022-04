Raub mit Schusswaffe auf Spielhalle an der Bahnhofstraße in Marl.

Am 07.04.2022 überfiel ein unbekannter Einzeltäter eine Spielhalle an der Bahnhofstraße in Marl. Er bedrohte den Mitarbeiter mit einer Schusswaffe, drängte diesen hinten den Tresen und lies sich u.a. die Geldschublade öffnen. Das erlangte Geld versteckte er in seiner Kleidung und flüchtete durch die Eingangstür fußläufig in unbekannte Richtung. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: ca. 185 cm groß, stämmige Figur, Hose und Jacke mit Flecktran - Muster, Trug vor dem Gesicht einen Mundschutz oder Schal Sprach gebrochen deutsch. Die Fahndung verlief negativ. Die Ermittlungen dauern an.