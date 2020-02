Silo umgestürzt - Auto von Marlerin beschädigt

Am Morgen ist auf einer Baustelle an der Horneburger Straße ein Silo umgestürzt. Das Silo beschädigte dabei das vorbeifahrende Auto einer 49-Jährigen aus Marl. Sie fuhr in Richtung Datteln. Die Fahrerin blieb unverletzt. Die Horneburger Straße musste zeitweise einspurig gesperrt werden. Warum das Silo umstürzte kann bislang nicht gesagt werden. Ebenfalls können noch keine Angaben zur Höhe des Sachschadens gemacht werden.