Skoda auf der A 1in die Mittelschutzplanke gedrückt

Am frühen Freitagmittag befuhr ein 37jähriger Mann mit seinem Skoda die BAB 1 in Fahrtrichtung Hamburg auf dem linken Fahrstreifen. Zwischen den Anschlussstellen Oyten und Posthausen wechselte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem silbernen Pkw vom mittleren Fahrstreifen nach links und drückt dabei den dort fahrenden Skoda in die Mittelschutzplanke. Der Fahrzeugführer des silbernen Pkw flüchtete anschließend von der Unfallstelle, vom Pkw ist nur die Farbe "Silber" und die Stadtkennung "B" für Berlin bekannt. Am Skoda und den Schutzplanken entstand ein geschätzter Schaden von etwa 7.000,- Euro.