Tiertransport mit Mängeln auf der A 1 gestoppt

Polizisten stoppten am Freitag (2.10., 10 Uhr) einen 52-jährigen Lkw-Fahrer auf dem Parkplatz Plugger Heide an der Autobahn 1. Dieser transportierte 30 Kühe mit seinem Gespann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten zahlreiche Verstöße fest.

Zwei Reifen waren komplett abgefahren und die erlaubte maximale Fahrzeughöhe von 4 Metern wurde mit 4,17 Metern überschritten. Die Stehhöhe für die transportierten Kühe war nicht ausreichend. Sie konnten nicht wie vorgeschrieben den Kopf über Schulterhöhe anheben. Außerdem waren bauliche Mängel vorhanden, welche zu Verletzungen der Tiere hätten führen können.

Noch vor Ort wurden die Kühe in einen geeigneten Lkw umgeladen und die Reifen durch eine Service-Firma ausgetauscht.

Die Sanktionierung der Verstöße gegen die Tiertransportverordnung wird im Nachgang durch das zuständige Kreisveterinäramt erfolgen.

Der Niederländer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 90 Euro aufgrund der schadhaften Reifen und der Höhenüberschreitung erbringen.