Tötungsdelikt: Drei Tatverdächtige wieder entlassen

Wie bereits berichtet, ist bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in der Innenstadt von Hamm am Freitagnachmittag (31.7.2020) ein 51-jähriger Mann tödlich verletzt worden. Ermittlungen einer Mordkommission führten zur vorläufigen Festnahme von drei Tatverdächtigen. Diese wurden am Samstagabend wieder entlassen.

