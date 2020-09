Umgekippter Sattelzug sorgt für mehrstündige Sperrung auf der Autobahn

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 46 in Richtung Hagen ist am Montagnachmittag (31.8.) ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Ein umgestürzter und mit Rundholz beladener Sattelzug sorgte für eine mehrstündige Sperrung.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 44-Jährige mit seinem Sattelzug gegen 17.40 die A 46 in Richtung Hagen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er kurz vor dem Tunnel "Uentrop" ins Schleudern, prallte gegen die Schutzplanke und kippte auf die rechte Seite.

Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Lkw-Fahrer in ein Krankenhaus. Die Richtungsfahrbahn war über mehrere Stunden bis zur Bergung des Sattelzuges gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 50.000 Euro.