Unbekannte sprengen Geldautomaten in Marl Lenkerbeck

Am frühen Freitagmorgen, gegen 02:40 Uhr, sprengten unbekannte Täter einen Geldautomaten an der Victoriastraße im Stadtteil Lenkerbeck. Der Automat stand in einem kleinen Gebäude (Pavillon) hinter einer Tankstelle. Bei der Sprengung wurde niemand verletzt. An dem Gebäude entstand ein größerer Sachschaden, Einsturzgefahr besteht nicht.

Die Täter flüchteten vermutlich in einem schwarzen Auto in unbekannte Richtung. Bei der Fahndung nach den Tatverdächtigen setzte die Polizei unter anderem einen Hubschrauber ein. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich um drei oder vier Tatverdächtige.

LKA

Vor Ort ließen die Täter einen verdächtigen Gegenstand zurück. Experten des LKA in Düsseldorf sprengten den Gegenstand kontrolliert auf einem benachbarten Feld. Die weiteren Untersuchungen des Gegenstandes dauern an.

Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter Bargeld aus dem Automaten mit.

Der Bereich rund um den Tatort musste für mehrere Stunden gesperrt werden.