Unbekannte Tote aus Zelt identifiziert

Die weibliche Person, die Mitte August (15.8., 11:20 Uhr) tot in einem Zelt in der Nähe vom Lechtenbergweg in Münster entdeckt wurde, ist identifiziert.

Obduktion des Leichnams

Durch die Öffentlichkeitsfahndung gingen bei der Polizei mehrere Hinweise auf eine Frau ohne festen Wohnsitz aus dem Ruhrgebiet ein. Eine DNA-Untersuchung im Institut für Rechtmedizin des Universitätsklinikums Münster hat nun bestätigt, dass es sich bei der Leiche zweifelsfrei um die 45-Jährige handelt. Es lagen den ersten Ermittlungen zufolge keine Anhaltspunkte für ein Gewaltverbrechen vor. Zur Klärung der genauen Todesursache hatte die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht die Obduktion des Leichnams beantragt. Diese bestätigten die Erkenntnisse der Ermittler.