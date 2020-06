Verkehrsunfall mit 5 Verletzten

Am Morgen, des 17.6. gegen 05:45 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Autofahrer aus Bottrop auf der Straße Brabecker Feld in Richtung Norden. Von rechts fuhr eine 29-jährige Autofahrerin aus Gelsenkirchen aus dem Tappenhof in den Kreuzungsbereich ein. Hier kollidierten die beiden Fahrzeuge. Sowohl die beiden Fahrer, als auch die drei Mitfahrer (w 55, w 55, w 67) bei der 29-Jährigen verletzten sich. Alle fünf Personen sind mindestens leicht verletzt. Genauere Angaben konnten vor Ort noch nicht gemacht werden. Das Fahrzeuge der 29-Jährigen kam nach dem Unfall auf der Kreuzung zum Stehen. Das Auto des 20-Jährigen kollidierte noch mit einem Weidezaun an einem Feld.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bei dem Unfall entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von 17.000 Euro

Einsatzbericht der Feuerwehr

Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Morgen sind fünf Personen verletzt worden. Gegen 05.45 Uhr kollidierten zwei Pkw auf der Kreuzung Tappenhof / Brabecker Feld in Kirchhellen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte ein Pkw auf ein angrenzendes Feld. Die Insassen der Fahrzeuge wurden durch die Kräfte des Rettungsdienstes versorgt. Drei Personen wurden durch den Unfall leicht, zwei etwas schwerer verletzt. Alle Personen wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus transportiert.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Die Feuerwehr Bottrop war mit insgesamt 30 Einsatzkräften der Feuer- und Rettungswachen 1 und 2 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhellen im Einsatz. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte von den Feuerwehren aus Gladbeck und Dorsten mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt.

Zudem waren die Feuerwehren Oberhausen und Gladbeck bei zwei weiteren parallelen Rettungseinsätzen in Kirchhellen mit Rettungswagen und Notärzten im Einsatz.