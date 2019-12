Verkehrsunfall mit betrunkenem PKW-Führer im Baustellenbereich der A 1

Am 22.12.2019, um 02.46 Uhr, erhielt die Autobahnpolizei die Meldung, dass durch ein Fahrzeug mehrere Warnbaken, welche zur Sicherung einer Baustelle gehörten, umgefahren wurden. Die Unfallörtlichkeit liegt auf der A1, Rtg. Münster, zwischen der Anschlussstelle Wildeshausen-West und dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide (Gem. Großenkneten). In diesem Bereich wird ein Rastplatz an der A1 neu gebaut. Die eingesetzte Streife stellte fest, dass drei Warnbaken auf dem Seitenstreifen, die das Baufeld absichern sollten, zerstört wurden. Kurz hinter der Baustelle konnte ein PKW mit entsprechenden Beschädigungen und einem Reifenschaden festgestellt werden.

Der 60-Jährige Fahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis war auf dem Rückweg von einer Weihnachtsfeier und deutlich alkoholisiert. Er räumte den Unfall im Baustellenbereich ein und ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme bei ihm angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt. Der PKW des 60-Jährigen war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.