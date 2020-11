Verkehrsunfall mit vier beteiligten Autos auf der A 40 - fünf Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag (30.10.) gegen 22.45 Uhr auf der A 40 bei Bochum sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Vier Autos waren beteiligt. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 25-Jähriger aus Essen mit seinem Mercedes auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Dortmund unterwegs. Etwa in Höhe der Anschlussstelle Bochum-Stadion wollte er nach rechts wechseln. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er dabei offenbar das dortige Stauende und prallte gegen den stehenden Wagen eines 43-Jährigen aus Bochum. Durch den Aufprall wurde dessen Renault gegen das Auto einer 36-jährigen Bochumerin und dieses gegen den Pkw einer 32-Jährigen aus Mühlheim an der Ruhr geschoben.

Bei dem Unfall erlitten die Fahrerinnen und Fahrer Verletzungen. Ebenso ein 17-Jähriger aus Bochum, der mit im Auto der 36-Jährigen saß. Rettungswagen brachten drei der Verletzten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die betroffene Richtungsfahrbahn für etwa eine Stunde gesperrt werden.