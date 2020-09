Versuchter Diebstahl eines Scheinwerfer am Citysee in Marl

In einem Park an der Sickingmühler Straße wollten unbekannte Täter am Montagabend einen Scheinwerfer stehlen. Zeugen hatten gegen 21.55 Uhr drei Männer beobachten können, die sich offenbar an einem der kürzlich aufgestellten Scheinwerfer zu schaffen machten. Als sie merkten, dass sie dabei gesehen wurden, flüchteten die Täter auf Fahrrädern. Sie wurden als Männer Mitte 20 beschrieben. Eine Person soll ein hellbraunes Oberteil getragen haben.