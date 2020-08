Versuchter Einbruch in Kirche

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit zwischen Mittwoch, 26. August, 17 Uhr, und Donnerstag, 27. August, 13 Uhr, in eine Kirche an der Metterkampstraße in GE-Scholven einzubrechen. Sie hebelten erfolglos an einem Fenster. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden von 300 Euro. Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.