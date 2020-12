Weihnachtszeit ist Einbruchzeit

Trotz Weihnachten feiern die Einbrecher nicht, in der der Zeit waren die Einbrecher in der Region aktiv:

Bottrop:

An der Johannesstraße sind unbekannte Täter am Abend des 24.12. in eine Kindertagesstätte eingebrochen. Sie durchsuchten die Schränke und flohen ohne Beute.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Samstag um kurz nach 15 h, wie zwei Verdächtige sich an einem Auto am Nibelungenweg zu schaffen machten. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten, konnten nachher aber ermittelt werden. Es handelte sich um zwei 16- und 17-Jährige, die zur Zeit in Bottrop wohnen. Die Ermittlungen dauern an.

Castrop-Rauxel:

An der Kirchstraße brachen Unbekannte an Heiligabend in ein Haus ein. Sie hatten die Terrassentür aufgehebelt und sich so Zutritt verschafft. Sie durchsuchten die Räume und entkamen unerkannt. Ob sie etwas mitgenommen haben, steht noch nicht fest.

Dorsten:

In der Nacht zu Donnerstag ist ein Schnellrestaurant an der Borkener Straße aufgebrochen worden. Unbekannte Täter hebelten eine Tür auf und brachen zwei Tresore auf. Was sie mitgenommen haben, muss noch geklärt werden.

An der Marler Straße haben Unbekannte in der Nacht zum 24.12. die Scheibe einer Schule eingeschlagen und sind eingestiegen. Die Unbekannten durchsuchten die Räume und flüchteten unerkannt. Sie nahmen Desinfektionsmittel mit. Ob sie sonst noch etwas mitgenommen haben, muss noch geklärt werden.

In der Nacht zu Samstag sind am Pörtnerskamp die Tankdeckel von zwei Sattelzugmaschinen aufgebrochen worden. Unbekannte zapften mehrere hundert Liter Diesel ab.

Gladbeck:

Ein Geschäft an der Hermannstraße ist am Samstagabend aufgebrochen worden. Unbekannte hebelten die Tür auf und durchsuchten den Geschäftsraum. Sie nahmen Geld aus einer Kasse mit und flüchteten damit unerkannt.

Herten:

Durch ein aufgehebeltes Fenster gelangten Einbrecher am Abend des 25.12. in eine Wohnung an der Wiesenstraße. Sie durchsuchten die Schränke und flüchteten unerkannt. Die Täter entkamen mit erbeutetem Bargeld.

Ebenfalls am 25.12. stiegen Einbrecher durch ein aufgehebeltes Fenster am Ebbelicher Weg in Wohnräume eines Hauses ein. Sie durchsuchten die Räume und nahmen Geld und Schmuck mit.

In der Nacht zum 25.12. brachen Unbekannte in eine Wohnung am Fockenkamp ein, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen und in die Räume einstiegen. Sie durchsuchten die Räume und nahmen Geld mit.

An der Hubertusstraße nutzten unbekannte Täter einen Gartenstuhl, um ein Wohnzimmerfenster einer Hochparterrewohnung an der Hubertusstraße aufzuhebeln. Der Einbruch passierte am ersten Weihnachtsfeiertag (25.12.) zur Tageszeit. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung.

Recklinghausen:

An der Blitzkuhlenstraße wurde am 24.12. ein Einbruch festgestellt. Unbekannte hatten die Kellertür eines Hauses aufgehebelt und sich Zutritt zu den Wohnräumen verschafft. Sie durchsuchten alles und flüchteten unerkannt. Ob die Eindringlinge etwas mitgenommen haben, steht noch nicht fest.

Waltrop:

Abends an Heiligabend haben Einbrecher ein Fenster einer Wohnung an der Lehmstraße aufgebrochen und haben sich so Zutritt zu den Zimmern verschafft. Sie durchsuchten die Räume und flüchteten unerkannt. Wahrscheinlich haben sie nichts mitgenommen.

Mehrere Schränke einer Wohnung an der Wilhelm-Raabe-Straße haben Einbrecher am Samstagnachmittag durchwühlt. Die Unbekannten hatten sich Zutritt verschafft, indem sie ein Fenster aufgehebelt haben. Gestohlen wurde Kleingeld.