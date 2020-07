Zwei Tote bei Absturz zweier Segelflieger in der Nähe des Flugplatz Borkenberge

Gegen 13:46 Uhr am 11.7. wurden die Löschzüge Hausdülmen, Mitte sowie die hauptamtliche Wache alarmiert. In der Nähe des Flugplatz Borkenberge sind aus bislang unbekannten Gründen zwei Segelflugzeuge zusammengestoßen. Beide Flugzeuge waren total zerstört. Eine Person wurde sofort in unmittelbarer Nähe zum Flugzeug gefunden, eine weitere Person wurde in einem Waldstück durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gefunden, leider konnte durch den Notarzt bei beiden Personen nur noch der Tod festgestellt werden. Da am Anfang nicht bekannt war ob weitere Personen beteiligt waren, wurde eine umfangreiche Suche durchgeführt.

Die Suche wurde in Menschenketten durch Waldgebiete und durch das Feld sowie aus der Luft von der Polizei deinem Hubschrauber durchgeführt. Es blieb bei den zwei verstorbenen Piloten der Segelflieger. Es wurde keine weitere Person verletzt.